中国就与越南纷争向联合国提交照会

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月10日 - 中国周二表示对越南实施的“污蔑”行为作出回应，向国际社会澄清中越在南海西沙群岛发生纷争的真相。

新华社周二报道称，中国常驻联合国副代表王民就越南与中国在西沙群岛海域纷争照会联合国秘书长潘基文，转去中国的立场文件《“981”钻井平台作业：越南的挑衅和中国的立场》，并要求潘基文将中国立场文件作为联合国大会文件散发给全体会员国。

王民表示，中方递交照会的目的是为了向国际社会表明立场，讲清真相，以正视听。

当被问及此事时，中国外交部发言人华春莹表示：“中方多次向越方提出严正交涉，要求越方停止对中方作业任何形式的干扰，撤走现场所有船只和人员。但是越方毫不收敛，变本加厉。”