中国就与越南纷争向联合国提交照会

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月10日 - 中国周二表示对越南实施的“污蔑”行为作出回应，向国际社会澄清中越在南海西沙群岛发生纷争的真相。
新华社周二报道称，中国常驻联合国副代表王民就越南与中国在西沙群岛海域纷争照会联合国秘书长潘基文，转去中国的立场文件《“981”钻井平台作业：越南的挑衅和中国的立场》，并要求潘基文将中国立场文件作为联合国大会文件散发给全体会员国。
王民表示，中方递交照会的目的是为了向国际社会表明立场，讲清真相，以正视听。
当被问及此事时，中国外交部发言人华春莹表示：“中方多次向越方提出严正交涉，要求越方停止对中方作业任何形式的干扰，撤走现场所有船只和人员。但是越方毫不收敛，变本加厉。”
“一方面在现场加大干扰破坏活动，另一方面在国际上大肆造谣诬蔑，对中国进行无理抹黑和攻击，向包括联合国在内的国际组织散发歪曲事实的照会。在此情况下，我们有必要向国际社会澄清事实，还原真相。”(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。