印尼称也可能就南海问题将中国告上法庭（更新版）

（澄清有关国际刑事法庭的说法并调整标题措辞）

路透雅加达11月11日 - 印尼安全官员Luhut Panjaitan周三称，如果中国对南海大多数地方和对印尼部分领土的主权声索不能通过对话解决，可能会将中国告上国际法院。

印尼认为中国对纳土纳群岛（Natuna Islands）部分地区的主权声索没有法律依据。

“我们在这个问题上非常努力，我们在试图与中方接触，”Panjaitan对媒体表示，“我们希望在不远的未来通过对话在该问题上找到解决方案，否则我们可能将其诉诸国际刑事法庭。”

尽管他在讲话中明确提到审理战争罪等“引发国际社会关切的最严重犯罪”的国际刑事法庭，他所指的似乎是一个国际仲裁，比如常设仲裁法院。

“我们不希望在该地区看到任何力量投射，我们主张通过对话找到和平解决方案。九段线是我们面临的一个问题，但不只是我们。这还直接（影响到）马来西亚、文莱、越南和菲律宾的利益。”

中国外长王毅周三称，菲律宾的南海仲裁案是阻碍中菲关系改善和发展的一个结，“解铃还须系铃人”。（完）