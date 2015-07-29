中国海军在南海某海空域举行实兵对抗演练

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月28日 - 中国称，中国海军周二在南海某海空域成功举行了一场实兵对抗演练。
中国国防部网站刊登的中国军网报导称，共有一百多艘舰艇、数十架飞机和部分信息作战兵力，以及第二炮兵数个导弹发射营等参与了演练。
报导未说明演练的具体地点。
报导称，此次演练以海军新型作战力量为主体，以打赢信息化海上局部战争为目标，有效检验了海军新型武器装备的实际作战效能。
报导称，此次演练在航空兵拦截高速低空目标、水面舰艇拦截超音速反舰导弹、成建制远程投送岸导兵力等方面探索了新战法，取得了新突破。
报导称，演练综合运用各种信息技术手段，构建立体战场侦察监视预警体系，对海空目标进行实时探测、识别和印证。
报导并称，演练在复杂电磁环境下展开“背靠背”自主对抗，先后进行了多波次实弹攻防，实射各型导弹、鱼雷战雷数十枚，发射各类炮弹、干扰弹等数千发。（完）
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