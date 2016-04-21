中国间接证实又一次试射新的洲际导弹

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透北京4月21日 - 中国国防部周四间接证实了有关中国试射洲际导弹的报导。
美国《华盛顿自由灯塔报》周四报导称，中国在4月12日又试射了一枚名为东风-41的洲际导弹。
报导未说明试射在何地进行，但指出本次试射是在美国防长卡特访问现位于南中国海的美军“斯坦尼斯”号航母之前进行的。
中国国防部在其网站的声明中回应称：“我们在境内按计划进行科研试验是正常的，这些试验不针对任何特定国家和目标。”
“媒体报导的试验地点纯属猜测。”中国国防部称，但未详细说明。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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