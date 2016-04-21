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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 17:00 BJT

中国间接证实又一次试射新的洲际导弹

路透北京4月21日 - 中国国防部周四间接证实了有关中国试射洲际导弹的报导。

美国《华盛顿自由灯塔报》周四报导称，中国在4月12日又试射了一枚名为东风-41的洲际导弹。

报导未说明试射在何地进行，但指出本次试射是在美国防长卡特访问现位于南中国海的美军“斯坦尼斯”号航母之前进行的。

中国国防部在其网站的声明中回应称：“我们在境内按计划进行科研试验是正常的，这些试验不针对任何特定国家和目标。”

“媒体报导的试验地点纯属猜测。”中国国防部称，但未详细说明。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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