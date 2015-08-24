五角大楼报告称中国在南海填海造地的规模超出之前了解

路透华盛顿8月21日 - 据美国五角大楼一份新的报告称，中国在南沙群岛的填海造地规模超出了之前了解的情况。美国一位国防高官还称，不清楚中国是否已经停止了在该地区的填海建岛活动。

“中国称他们……停止了填海造地……，我们不清楚他们是否已经停止，”美国国防部亚太安全事务助理部长（David Shear）周五在五角大楼发布《亚太海洋安全战略》报告的通风会上还表示。

希尔称，中国可能只是“完成”已经开始的活动，而非增加领土的活动，“我们正在仔细关注”进一步的建设或军事化活动的迹象。

美国国防部报告称，中国在七个人工岛之一修建的飞机跑道已接近完工。永暑礁上的飞机跑道一旦投入使用，中国可能会将其作为航母舰载机的替代跑道，让中国航母能够在该地区“持续执行任务”。

报告还称，在南沙群岛填海造地现场，中国挖掘了很深的渠道并修建了新的停泊区域，以便更大的船舶进入。

“中国似乎在建的基础设施将使其在南海拥有更强大的兵力投送能力，”报告称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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