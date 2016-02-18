美国防部呼吁南海声索国停止军事化活动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月17日 - 美国国防部周三称，商业卫星图像显示中国在南中国海一争议前哨部署了地对空导弹，并表示该做法正在加剧南中国海紧张局势。
五角大楼敦促所有南中国海声索方根据国际法解决领土和领海争端，承诺和平管控和解决争端。
“我们呼吁南中国海声索方公开承诺停止进一步的填海造地，停止建设新设施，停止新的有争议特征的军事化活动。”五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称。
（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。