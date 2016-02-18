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时事要闻 | 2016年 2月 18日 星期四 10:15 BJT

美国防部呼吁南海声索国停止军事化活动

路透华盛顿2月17日 - 美国国防部周三称，商业卫星图像显示中国在南中国海一争议前哨部署了地对空导弹，并表示该做法正在加剧南中国海紧张局势。

五角大楼敦促所有南中国海声索方根据国际法解决领土和领海争端，承诺和平管控和解决争端。

“我们呼吁南中国海声索方公开承诺停止进一步的填海造地，停止建设新设施，停止新的有争议特征的军事化活动。”五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称。

（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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