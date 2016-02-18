美国防部呼吁南海声索国停止军事化活动

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月17日 - 美国国防部周三称，商业卫星图像显示中国在南中国海一争议前哨部署了地对空导弹，并表示该做法正在加剧南中国海紧张局势。
五角大楼敦促所有南中国海声索方根据国际法解决领土和领海争端，承诺和平管控和解决争端。
“我们呼吁南中国海声索方公开承诺停止进一步的填海造地，停止建设新设施，停止新的有争议特征的军事化活动。”五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称。（完）
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。