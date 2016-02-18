美国防部呼吁南海声索国停止军事化活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月17日 - 美国国防部周三称，商业卫星图像显示中国在南中国海一争议前哨部署了地对空导弹，并表示该做法正在加剧南中国海紧张局势。

五角大楼敦促所有南中国海声索方根据国际法解决领土和领海争端，承诺和平管控和解决争端。

“我们呼吁南中国海声索方公开承诺停止进一步的填海造地，停止建设新设施，停止新的有争议特征的军事化活动。”五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称。（完）