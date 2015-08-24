五角大楼报告称中国在南海填海造地的规模超出之前了解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月21日 - 据美国五角大楼一份新的报告称，中国在南沙群岛的填海造地规模超出了之前了解的情况。美国一位国防高官还称，不清楚中国是否已经停止了在该地区的填海建岛活动。
“中国称他们……停止了填海造地……，我们不清楚他们是否已经停止，”美国国防部亚太安全事务助理部长（David Shear）周五在五角大楼发布《亚太海洋安全战略》报告的通风会上还表示。
希尔称，中国可能只是“完成”已经开始的活动，而非增加领土的活动，“我们正在仔细关注”进一步的建设或军事化活动的迹象。
美国国防部报告称，中国在七个人工岛之一修建的飞机跑道已接近完工。永暑礁上的飞机跑道一旦投入使用，中国可能会将其作为航母舰载机的替代跑道，让中国航母能够在该地区“持续执行任务”。
报告还称，在南沙群岛填海造地现场，中国挖掘了很深的渠道并修建了新的停泊区域，以便更大的船舶进入。
“中国似乎在建的基础设施将使其在南海拥有更强大的兵力投送能力，”报告称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”