中国发表立场文件 重申不接受、不参与菲律宾所提南海仲裁案

路透北京12月7日（记者 Adam Rose/白宾） - 12月7日，中国外交部受权发表《中华人民共和国政府关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》，重申中国不接受、不参与该仲裁的严正立场，并从法律角度全面阐述中国关于仲裁庭没有管辖权的立场和理据。

2013年1月22日，菲律宾就中菲有关南海问题提起强制仲裁。

中国外交部称，菲律宾提起强制仲裁程序，“其目的并非像菲律宾所标榜的那样寻求和平解决南海问题，而是试图通过仲裁向中国施加政治压力”。

中国政府多次声明，中国不接受、不参与菲律宾提起的仲裁。仲裁庭要求中国于今年12月15日前提交辩诉状。

中国外交部条约法律司司长徐宏称，中国政府的立场文件不是关于仲裁案的辩诉状，也不是针对仲裁庭的要求作出的回应。

徐宏称：“一些人士不明真相，对中国不接受、不参与仲裁表示疑惑。还有人别有用心，片面或歪曲解读有关国际法规则，藉此指责或影射中国不遵守国际法，妄称中国为国际规则的‘挑战者’。”（完）

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