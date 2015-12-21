菲总统阿基诺宣称打造更强大军队 应对南海挑战

路透菲律宾克拉克空军基地12月21日 （记者 Pedro Uchi） - 菲律宾总统阿基诺周一宣称，他计划明年卸任时为菲律宾留下一支更强大的武装部队，以应对南海的海上挑战。

阿基诺曾承诺在截止2017年的五年任期内投入约839亿比索（17.7亿美元）加强菲律宾军队。按照菲律宾宪法，阿基诺已没有资格再次参加总统竞选。

这项支出计划今年方获批准，意味着计划中的大部分资金将于未来的几个月内支出。

“我们计划购买新的护卫舰、战略性海上补给舰、远程巡逻和近距空中支援飞机和其他装备，”阿基诺在菲律宾武装部队成立80周年纪念日上表示。

阿基诺没有具体提到南海争议，但上述装备被菲律宾军方指定用以保护菲律宾的领土权。

“我亲眼见证了军队在保护和平与稳定方面如何变得更强大和有效，这是增强菲律宾信心的关键。”

阿基诺称，亚洲的“一些”国家在南海紧张局势加剧之际一直在增加国防支出，美国与日本则正在帮助菲律宾发展武装力量。（完）