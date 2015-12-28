菲律宾抗议者登上中业岛 中国表示强烈不满

路透北京12月28日 - 菲律宾抗议者周六登陆菲律宾控制下的争议岛屿--中业岛，中国外交部周一对此表示“强烈不满”。

中业岛（菲律宾称之为帕加萨/Pagasa）市长Eugenio Bito-onon称，约有50名示威者周六登上该岛，抗议他们所称的中国对菲律宾专属经济区的蚕食。这些示威者大多是学生。

中国外交部发言人陆慷称，“我们对菲律宾方面有关言行表示强烈不满。中国对包括中业岛在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权。”

“我们再次敦促菲律宾方面从其非法侵占的中国岛礁上撤出一切人员和设施，不要做不利于本地区和平稳定、不利于中菲两国关系的事情。”

菲律宾示威者称他们此举是一次“爱国航行”，并计划在岛上宿营三天，以示抗议。行动领头者是菲律宾一名前海军陆战队上尉。

菲律宾政府和军方官员曾试图阻止这群示威者前往争议海域，称因本月早些时候南海发生过风暴，该海域存在安全隐患。（完）