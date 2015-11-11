王毅谈南海仲裁案 称这是阻碍中菲关系改善和发展的一个结

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月11日 - 中国外交部长王毅称，南海仲裁案是阻碍中菲关系改善和发展的一个结，如何松动、打开这个结，主要看菲方。
根据中国外交部网站公告，王毅在菲律宾首都马尼拉回答记者提问时表示，南海仲裁案“是阻碍中菲关系改善和发展的一个结”。
“我们不希望这个结越打越紧，甚至成为一个死结。如何松动、打开这个结，主要看菲方。因为解铃还须系铃人。我们希望菲方能作出更明智的选择。”（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。