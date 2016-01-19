中国称菲律宾有关飞机收到警告说法是刻意渲染局势紧张

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月19日 - 菲律宾称菲律宾官员乘坐的小型民用飞机前往中业岛巡视途中收到中国海军通过无线电频道发布的警告，中国周二指责菲律宾有关说法是危言耸听。
中国外交部发言人洪磊重申，中国对包括中业岛在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权，自上世纪70年代开始，菲律宾派兵非法侵占包括该岛在内的中国南沙群岛8个岛礁，其后并在上面大兴土木，部署武备。中方对此坚决反对。
“菲方有关说法危言耸听，刻意渲染局势紧张，居心叵测，其图谋不会得逞，”洪磊当被问及菲律宾民用飞机收到中国海军警告时说道。
洪磊还表示，菲方在侵占的中国领土上开展任何活动都是非法的。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。