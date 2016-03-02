中国外交部回应菲律宾与美国防长有关南海言论

路透马尼拉3月2日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾官员周三称，中国方面在南中国海一处争议岛礁附近部署数艘船只，阻止菲律宾渔民前往传统捕鱼区作业。

菲律宾帕加沙岛（Pagasa，中国称中业岛）市长Eugenio Bito-onon Jr表示，中国部署了多达七艘船只前往季里诺礁（Quirino Atoll，中国称五方礁）。

“这非常令人警惕，季里诺礁位于我方从巴拉望前往帕加沙岛的海路航道上。它位于半程处，我方船只通常在那里休息，”Bito-onon Jr对路透表示。

渔民告诉该市长，一艘菲律宾渔船在上述区域搁浅，目前仍在该区域，不过没有受到中国船只的骚扰。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，经向中方有关部门了解，2015年底，一艘外国渔船在中国南沙群岛五方礁附近搁浅。

“为避免该船长期搁浅影响航行安全，损害海洋环境，中国交通运输部救助打捞局近期派救捞船赴五方礁将搁浅船只拖带出浅，后予妥善处置。操作过程中，为保障航行安全和作业条件，中方对作业海域附近渔船进行了劝离。作业完成后，中方船只已返航。”

稍早美国国防部长卡特周二针对他所称的中国在南海地区“激进”行动发出警告，称这些行动将造成后果。

洪磊对此回应称，中方敦促美方停止炒作，停止混淆视听的渲染和炒作，停止威胁性言行，尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。（完）