菲律宾称将从日本租赁飞机在南海巡航 中国作出回应

路透北京3月10日 - 菲律宾宣布将从日本租赁五架飞机，用于在南海的巡航活动。中国外交部周四对此作出回应。

菲律宾总统阿基诺三世称，租用的五架TC-90教练机将协助海军执行在菲律宾认定的领海上的巡逻任务。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“如果菲律宾有关行动是挑衅中国的主权、安全利益，中方将坚决反对。”

“借此机会我想重申，日本不是南海有关争议的当事方，我们对其行动保持高度警惕，”洪磊称。

他表示，“我们敦促日方谨言慎行，不要做使局势复杂化、有损地区和平稳定的事。”

菲律宾军方数十年来始终忙于对付国内叛乱活动，但近来将重点转向领土防卫，计划到2017年总计投入830亿菲律宾比索（17.7亿美元）以实现其空军和海军的升级和现代化。

上周，菲律宾和日本还签署了军事装备和技术转移协议。（完）