菲律宾称将从日本租赁飞机在南海巡航 中国作出回应

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透北京3月10日 - 菲律宾宣布将从日本租赁五架飞机，用于在南海的巡航活动。中国外交部周四对此作出回应。
菲律宾总统阿基诺三世称，租用的五架TC-90教练机将协助海军执行在菲律宾认定的领海上的巡逻任务。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“如果菲律宾有关行动是挑衅中国的主权、安全利益，中方将坚决反对。”
“借此机会我想重申，日本不是南海有关争议的当事方，我们对其行动保持高度警惕，”洪磊称。
他表示，“我们敦促日方谨言慎行，不要做使局势复杂化、有损地区和平稳定的事。”
菲律宾军方数十年来始终忙于对付国内叛乱活动，但近来将重点转向领土防卫，计划到2017年总计投入830亿菲律宾比索（17.7亿美元）以实现其空军和海军的升级和现代化。
上周，菲律宾和日本还签署了军事装备和技术转移协议。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。