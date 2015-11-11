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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 12:05 BJT

王毅谈南海仲裁案，称这是阻碍中菲关系改善和发展的一个结

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日 - 中国外交部长王毅称，南海仲裁案是阻碍中菲关系改善和发展的一个结，如何松动、打开这个结，主要看菲方。

根据中国外交部网站公告，王毅在菲律宾首都马尼拉回答记者提问时表示，南海仲裁案“是阻碍中菲关系改善和发展的一个结”。

“我们不希望这个结越打越紧，甚至成为一个死结。如何松动、打开这个结，主要看菲方。因为解铃还须系铃人。我们希望菲方能作出更明智的选择。”（完）

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