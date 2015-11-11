王毅谈南海仲裁案，称这是阻碍中菲关系改善和发展的一个结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日 - 中国外交部长王毅称，南海仲裁案是阻碍中菲关系改善和发展的一个结，如何松动、打开这个结，主要看菲方。
根据中国外交部网站公告，王毅在菲律宾首都马尼拉回答记者提问时表示，南海仲裁案“是阻碍中菲关系改善和发展的一个结”。
“我们不希望这个结越打越紧，甚至成为一个死结。如何松动、打开这个结，主要看菲方。因为解铃还须系铃人。我们希望菲方能作出更明智的选择。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”