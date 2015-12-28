菲律宾抗议者登上中业岛 中国表示强烈不满

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月28日 - 菲律宾抗议者周六登陆菲律宾控制下的争议岛屿--中业岛，中国外交部周一对此表示“强烈不满”。
中业岛（菲律宾称之为帕加萨/Pagasa）市长Eugenio Bito-onon称，约有50名示威者周六登上该岛，抗议他们所称的中国对菲律宾专属经济区的蚕食。这些示威者大多是学生。
中国外交部发言人陆慷称，“我们对菲律宾方面有关言行表示强烈不满。中国对包括中业岛在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权。”
“我们再次敦促菲律宾方面从其非法侵占的中国岛礁上撤出一切人员和设施，不要做不利于本地区和平稳定、不利于中菲两国关系的事情。”
菲律宾示威者称他们此举是一次“爱国航行”，并计划在岛上宿营三天，以示抗议。行动领头者是菲律宾一名前海军陆战队上尉。
菲律宾政府和军方官员曾试图阻止这群示威者前往争议海域，称因本月早些时候南海发生过风暴，该海域存在安全隐患。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *