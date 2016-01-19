中国称菲律宾有关飞机收到警告说法是刻意渲染局势紧张

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月19日 - 菲律宾称菲律宾官员乘坐的小型民用飞机前往中业岛巡视途中收到中国海军通过无线电频道发布的警告，中国周二指责菲律宾有关说法是危言耸听。
中国外交部发言人洪磊重申，中国对包括中业岛在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权，自上世纪70年代开始，菲律宾派兵非法侵占包括该岛在内的中国南沙群岛8个岛礁，其后并在上面大兴土木，部署武备。中方对此坚决反对。
“菲方有关说法危言耸听，刻意渲染局势紧张，居心叵测，其图谋不会得逞，”洪磊当被问及菲律宾民用飞机收到中国海军警告时说道。
洪磊还表示，菲方在侵占的中国领土上开展任何活动都是非法的。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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