美国将向菲律宾提供观测飞艇监测南海

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透马尼拉4月18日 - 美国驻菲律宾大使戈德堡（Philip Goldberg）周一称，美国将向菲律宾提供观测飞艇，帮助菲律宾追踪海上活动、保卫其边界。当前正值南海主权争议升温。
戈德堡称，美国将向菲律宾提供价值4,200万美元的传感器、雷达及通讯设备。
“我们将帮助增强其（菲律宾）能力，船上安装传感器，空中部署航空飞艇，以观测海上情况。”戈德堡接受CNN菲律宾台采访时称。
一位菲律宾军方官员称，该飞艇为气球载雷达，用于在南海收集信息并侦测海上活动。
戈德堡还称，美菲双方同意设立一个“安全保密通讯”系统，这是美国在东南亚规模4.25亿美元五年安全项目的一部分。
菲律宾今年将获得来自美国约1.2亿美元的军事援助，是2000年美军重返菲律宾训练和演习以来最大规模的美国对菲军事援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。