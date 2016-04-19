美国将向菲律宾提供观测飞艇监测南海

路透马尼拉4月18日 - 美国驻菲律宾大使戈德堡（Philip Goldberg）周一称，美国将向菲律宾提供观测飞艇，帮助菲律宾追踪海上活动、保卫其边界。当前正值南海主权争议升温。

戈德堡称，美国将向菲律宾提供价值4,200万美元的传感器、雷达及通讯设备。

“我们将帮助增强其（菲律宾）能力，船上安装传感器，空中部署航空飞艇，以观测海上情况。”戈德堡接受CNN菲律宾台采访时称。

一位菲律宾军方官员称，该飞艇为气球载雷达，用于在南海收集信息并侦测海上活动。

戈德堡还称，美菲双方同意设立一个“安全保密通讯”系统，这是美国在东南亚规模4.25亿美元五年安全项目的一部分。

菲律宾今年将获得来自美国约1.2亿美元的军事援助，是2000年美军重返菲律宾训练和演习以来最大规模的美国对菲军事援助。（完）