中国海军举行年度常态化战备巡逻远海实兵对抗训练

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京5月4日 - 新华社周三报导称，中国海军南海舰队新型导弹驱逐舰合肥舰、导弹护卫舰三亚舰、综合补给舰洪湖舰，4日驶离三亚某军港码头，随后将在南海某海域与潜艇部队展开潜舰联合突破“敌”封锁区、侦察与反侦察演练，拉开了海军年度常态化战备巡逻远海实兵对抗训练的序幕。
新华社称，这次战备巡逻远海实兵对抗训练紧贴舰队使命任务，强化战斗精神和战备观念培树，强化主战兵力远海作战运用，强化舰机协同反潜、合同攻击、防空反导、特种作战等重难点问题专攻精炼，紮实提高部队远海实战能力。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。