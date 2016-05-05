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亚洲 | 2016年 5月 5日 星期四 08:00 BJT

重发-中国海军举行年度常态化战备巡逻远海实兵对抗训练

(重发以注明：本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月5日 - 新华社周三报道称，中国海军南海舰队新型导弹驱逐舰合肥舰、导弹护卫舰三亚舰、综合补给舰洪湖舰，4日驶离三亚某军港码头，随后将在南海某海域与潜艇部队展开潜舰联合突破“敌”封锁区、侦察与反侦察演练，拉开了海军年度常态化战备巡逻远海实兵对抗训练的序幕。

新华社称，这次战备巡逻远海实兵对抗训练紧贴舰队使命任务，强化战斗精神和战备观念培树，强化主战兵力远海作战运用，强化舰机协同反潜、合同攻击、防空反导、特种作战等重难点问题专攻精炼，扎实提高部队远海实战能力。(完)

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