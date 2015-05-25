中国就美军机对中方岛礁抵近侦察对美提出严正交涉

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月25日 - 中国外交部周一称，中方已就美军机对中方岛礁抵近侦察的举动向华府提出严正交涉。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中方坚决反对美方这种挑衅行为，已就此向美方提出严正交涉。
“我们敦促美方纠正错误，保持理性，停止不负责任的言行，”她说道。
“航行和飞越自由绝不等于外国军舰、军机可以违反国际法，无视他国合法权利及航空和航行安全。”
中国官媒《环球时报》周一称，如果美国的底线就是中国在南海的岛礁建设必须停工，那么中美南海一战将无可避免。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。