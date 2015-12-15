独家：美国防官员称美军年内不太可能再次巡航南海

路透华盛顿12月14日（记者 Andrea Shalal） - 三名美国国防官员周一称，美国海军今年不太可能在中国南海人工岛礁附近12海里范围内再次巡航。

官员称，海军指挥官希望最早于12月在该地区进行另一次“航行自由”巡逻。

但上述要求匿名的官员称，奥巴马政府没有批准下一次南海巡航行动。美国正值专注打击“伊斯兰国”之际，奥巴马政府在权衡巡航行动可能加剧与中国紧张关系的风险。

其中一名官员称，美国可能会在1月进行下一次南海巡航，此举可能将是美国对中国南海主权主张发起的第二次直接挑战。

美国海军“拉森号”驱逐舰10月到中国在南海建设人工岛礁周边12海里范围内巡航，中国表示强烈不满和坚决反对。

五角大楼发言人比尔·俄本（Bill Urban）周一拒绝对美国海军的未来计划置评。“如国防部长卡特所称，美国将在国际法允许的任何地方飞行、航行或者采取行动，”他对路透表示。（完）