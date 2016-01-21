中国称在南海岛礁设防程度取决于受威胁程度。

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月20日 - 中国海军司令员吴胜利周三与美国海军作战部长约翰·理查德森视频通话时表示，中国在南海岛礁防御设施的多少取决于中方受到威胁的程度。
近期中国在南沙群岛永暑礁新建机场成功进行了校验试飞，越南和菲律宾表示强烈不满，美国也提出了批评。
中国国防部称，吴胜利在视频通话中表示，校验试飞活动目的是检验机场设施是否符合民用航空标准，以更好履行中方承担的国际责任和义务，提供更多的国际公共服务。
吴胜利说：“我们在南沙岛礁建设必要的防御措施并不是军事化，但却引起个别国家和媒体的恶意炒作。岛礁是否军事化，关键在于岛礁建设的目的和建成后的用途。我们绝不会谋求岛礁军事化，但也绝不会不设防，防御设施的多少完全取决于我们受到威胁的程度。”
他并表示，中国海军有决心有能力保卫南沙岛礁的主权和安全。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。