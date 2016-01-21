中国称在南海岛礁设防程度取决于受威胁程度。

路透北京1月20日 - 中国海军司令员吴胜利周三与美国海军作战部长约翰·理查德森视频通话时表示，中国在南海岛礁防御设施的多少取决于中方受到威胁的程度。

近期中国在南沙群岛永暑礁新建机场成功进行了校验试飞，越南和菲律宾表示强烈不满，美国也提出了批评。

中国国防部称，吴胜利在视频通话中表示，校验试飞活动目的是检验机场设施是否符合民用航空标准，以更好履行中方承担的国际责任和义务，提供更多的国际公共服务。

吴胜利说：“我们在南沙岛礁建设必要的防御措施并不是军事化，但却引起个别国家和媒体的恶意炒作。岛礁是否军事化，关键在于岛礁建设的目的和建成后的用途。我们绝不会谋求岛礁军事化，但也绝不会不设防，防御设施的多少完全取决于我们受到威胁的程度。”