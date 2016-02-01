美军舰周六驶入南海中建岛12海里海域 中国称美方推行“海上霸权”

路透北京2月1日 - 中国外交部周一称，美国以“航行自由”为名推行海上霸权。美国海军“威尔伯”号导弹驱逐舰周六驶入南海一争议岛屿12海里海域。

美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，该驱逐舰经过西沙群岛中建岛（Triton Island）附近海域，并称此次行动旨在挑战中国大陆、台湾和越南各声索方限制航行权利和自由的意图。

中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，“美国多年来主张的所谓‘航行自由计划’或者‘航行自由行动’，不符合公认的国际法，无视众多沿海国家的主权安全和海洋权益，严重危害地区和平稳定”。

“其实质是以‘航行自由’为名，推行美国的海上霸权，一向受到国际社会广大成员、特别是广大发展中国家的坚决反对。美方这一作法是十分危险和不负责任的。”

“美国打着‘航行自由’的旗号炫耀武力、制造紧张，这恰恰是当前推动南海军事化的最大诱因。”

美国海军去年10月派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。（完）