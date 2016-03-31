中方是否划设南海防空识别区问题不需他国指手划脚--中国国防部

路透3月31日 - 中国国防部周四称中方是否划设南海防空识别区问题不需他国指手划脚；稍早美国国防部副部长沃克称，美国已向中国表示，中国若划设南海防空识别区，美国不会予以承认。

美国官员此前表示，预计国际法庭将在未来几周就菲律宾提起的南海仲裁案作出裁决，这可能促使中国像2013年划设东海防空识别区那样，宣布在南海划设防空识别区。

沃克周三在《华盛顿邮报》主办的一个活动上称，美国不会承认在南海的此类防空识别区，正如美国不承认中国划设的东海防空识别区一样。