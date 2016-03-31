中方是否划设南海防空识别区问题不需他国指手划脚--中国国防部

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透3月31日 - 中国国防部周四称中方是否划设南海防空识别区问题不需他国指手划脚；稍早美国国防部副部长沃克称，美国已向中国表示，中国若划设南海防空识别区，美国不会予以承认。
美国官员此前表示，预计国际法庭将在未来几周就菲律宾提起的南海仲裁案作出裁决，这可能促使中国像2013年划设东海防空识别区那样，宣布在南海划设防空识别区。
沃克周三在《华盛顿邮报》主办的一个活动上称，美国不会承认在南海的此类防空识别区，正如美国不承认中国划设的东海防空识别区一样。
中国国防部发言人杨宇军在国防部例行记者会称，关于中方是否划设南海防空识别区问题，我们已经多次表明了相关立场；需要重申的是，划设防空识别区是主权国家的权利，在这个方面，不需要其他国家指手划脚。（完）
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。