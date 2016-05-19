美国防部称两架中国飞机在南海拦截美侦察机 中国外交部回应

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京5月19日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，“17号美国一架EP-3侦察机抵近中国海南岛附近海域进行侦察，中国两架战机依法依规对其进行跟踪监视，并一直保持安全距离”。
洪磊称，“美国的舰机高频度地抵近中国沿海海域进行侦察，对中国海空安全造成严重威胁，我们要求美方立即停止这类抵近侦察活动，避免此类事情再次发生”。
美国五角大楼周三称，两架中国战机周二在南海上空对一架美国军机进行了“不安全的”拦截；并称这起事件发生在国际空域，当时这架美国侦察机进行“例行的美国巡逻行动”。
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路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。