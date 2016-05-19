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时事要闻 | 2016年 5月 19日 星期四 18:21 BJT

美国防部称两架中国飞机在南海拦截美侦察机 中国外交部回应

路透北京5月19日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，“17号美国一架EP-3侦察机抵近中国海南岛附近海域进行侦察，中国两架战机依法依规对其进行跟踪监视，并一直保持安全距离”。

洪磊称，“美国的舰机高频度地抵近中国沿海海域进行侦察，对中国海空安全造成严重威胁，我们要求美方立即停止这类抵近侦察活动，避免此类事情再次发生”。

美国五角大楼周三称，两架中国战机周二在南海上空对一架美国军机进行了“不安全的”拦截；并称这起事件发生在国际空域，当时这架美国侦察机进行“例行的美国巡逻行动”。

（完）

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