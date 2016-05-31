中美战略与经济对话下周开幕 中方将就南海问题对美“施压”--报载

路透北京5月31日 - 《中国日报》周二援引未具名官员的话报道称，中国将在下周举行的第八轮中美战略与经济对话期间就海上问题向美国“施压”，因中国对美国在南海军事存在增加感到关切。

《中国日报》称，中方在对话期间还将谈到台湾问题，并可能应美方要求对朝核问题作出回应。

“在战略层面两国在重大议题上有不同诉求。但双方仍有诸多共同利益。”《中国日报》称。

报道称，“无论在南海问题上还是在朝鲜半岛问题上，两国都有维护地区稳定的共同安全目标。”

报道并未作详细阐述。（完）