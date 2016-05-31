中美战略与经济对话下周开幕 中方将就南海问题对美“施压”--报载

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京5月31日 - 《中国日报》周二援引未具名官员的话报道称，中国将在下周举行的第八轮中美战略与经济对话期间就海上问题向美国“施压”，因中国对美国在南海军事存在增加感到关切。
《中国日报》称，中方在对话期间还将谈到台湾问题，并可能应美方要求对朝核问题作出回应。
“在战略层面两国在重大议题上有不同诉求。但双方仍有诸多共同利益。”《中国日报》称。
报道称，“无论在南海问题上还是在朝鲜半岛问题上，两国都有维护地区稳定的共同安全目标。”
报道并未作详细阐述。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。