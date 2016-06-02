中国官员称望美国在海上问题上按照事情本身的是非曲直来确定立场

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透北京6月2日（记者 白宾） - 中国外交部副部长郑泽光周四称，在海上问题上，中方希望美方能恪守承诺，不要选边站队，而是要按照事情本身的是非曲直，而不是按照是否是盟友来确定它的立场。
郑泽光是在第十六届蓝厅论坛上被问及中美双方在即将举行的战略与经济对话上会如何谈南海问题时发表上述言论的。
郑泽光称，中方有权维护自己的领土主权和合法正当的海洋权益。
“美国实际上不是南海争议的声索方，它自己也说过，在领土主权争议上不持立场。因此，我们希望美方能恪守承诺，不要选边站队，而是要按照事情本身的是非曲直，而不是按照是否是盟友来确定它的立场。”
“我想，如果它能做到这一点，它能够停止采取任何针对中国主权和安全利益的挑衅行动，美国是可以为维护南海的和平稳定、推动这个问题的降温发挥建设性的作用。”
郑泽光还称，在战略对话当中，中国国务委员杨洁篪将会进一步就这个问题同美国国务卿克里进行深入地沟通，增进相互的了解，避免战略误判，来推动这个问题走向妥善地解决。（完）
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。