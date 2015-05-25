中国就美军机对中方岛礁抵近侦察对美提出严正交涉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月25日 - 中国外交部周一称，中方已就美军机对中方岛礁抵近侦察的举动向华府提出严正交涉。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中方坚决反对美方这种挑衅行为，已就此向美方提出严正交涉。
“我们敦促美方纠正错误，保持理性，停止不负责任的言行，”她说道。
“航行和飞越自由绝不等于外国军舰、军机可以违反国际法，无视他国合法权利及航空和航行安全。”
中国官媒《环球时报》周一称，如果美国的底线就是中国在南海的岛礁建设必须停工，那么中美南海一战将无可避免。(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
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