中国回应越南南海主权主张 称感到荒唐可笑

路透北京5月26日 - 中国对越南的南海主权主张作出回应，称感到非常荒唐、可笑。

中国在西沙群岛附近水域设置钻井平台，此后中越南海争端加剧。

越南外交部上周五举行新闻发布会，该国国家边界委员会副主任陈维海（Tran Duy Hai）在发布会上称：“越南有充分的法律依据和历史证据，强有力地证明越南对黄沙（即中国西沙）和长沙（即中国南沙）两个群岛拥有主权。”

中国外交部发言人秦刚在例行记者会上被问及相关问题时称：“看了越南外交部上星期五举行新闻发布会的有关内容，我感到非常荒唐、可笑。”

秦刚称，“大量的历史证据表明，西沙群岛自古以来就是中国固有领土。”

秦刚还称，早在公元前2世纪，也就是汉代的时候，中国人就已经在南海航行，并且发现了西沙群岛。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。