中国981钻井平台将继续在中越争议海域钻井作业

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
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路透北京8月25日 - 中国海事局周二称，“海洋石油981”钻井平台将继续在三亚南部水域钻井作业。
该平台造价达60亿元，去年部署在越南海岸120海里之外被越南视为其专属经济区的海域，导致中越两国关系紧张。
中国去年称，该平台完全是在属于中国西沙群岛的海域内运作。
该平台去年7月撤离了中国的西沙海域，但今年6月回到了该海域进行油气勘探。
中国海事局网站刊登的航行警告称，2015年8月24日至10月20日，“海洋石油981”钻井平台在17-08.32N 110-00.48E处进行钻井作业。
中国官方媒体周一称，该平台已在其早前的部署位置打出了一口探井。
该平台的坐标在越南海岸以东约110海里，在中国三亚东南方向约72海里。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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