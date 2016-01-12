中国对南海人工岛机场测试飞行惹越南抗议 中方回应

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京1月11日 - 越南对中国在南海永暑礁新建机场进行校验和试飞前未事先通知越方提出抗议，中方回应称上述活动均为中国主权范围内的事情。
中国征用民用飞机对永暑礁新建机场进行了多次校验和试飞。
越南和菲律宾都对上述活动提出抗议，美国也对地区紧张局势升级表示关切。
越南表示中国的测试飞行是在“非法”建设的岛礁上进行的，宣称要通过和平方式维护越南主权。
越南民航局负责人称，越方已向中方和国际民航组织递交抗议信，指称中国飞机无视国际民航组织规则，在未提供飞行计划或与越南空中交通控制中心进行无线电联络前提下飞越南海越南领空，威胁地区飞行安全。
中国外交部发言人洪磊在记者会上重申中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，并称所谓中国试飞活动影响地区安全的指责完全站不住脚。
他指出，“根据国际法，国家航空活动不受《国际民航公约》及国际民航组织有关规定的限制，由主权国家自主负责实施。”
他指出，中国之前已经通知过越方有关飞行活动。
他表示，“必须指出，越方有关未接到中方通报的说法完全不符合事实。2015年12月28日，中国民用航空飞行校验中心根据有关规定和国际惯例，向胡志明飞行情报区管理当局通报了中方校验机的飞行计划和航线等具体技术信息，但直到现在对方也未作任何反馈。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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