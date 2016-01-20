越南要求中国停止在有争议的南海水域实施钻探作业 中方回应（更新版）

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路透北京1月20日 - 中国外交部周三称，中国“海洋石油981”钻井平台作业的海域完全是没有争议的中方管辖海域。

越南周二要求中国停止在有争议的南海水域进行钻探作业，称中国“海洋石油981”钻井平台进入南海争议水域。

越南密切关注中国“海洋石油981”钻井平台的动向。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，“据了解，中国‘海洋石油981’钻井平台作业的海域完全是没有争议的中方管辖海域”。

“我们希望越南方面冷静看待，与中方相向而行，共同努力，妥善处理海上相关问题。”

中国海事局周三称，“海洋石油981”将在海南三亚东南方向约75海里处开展作业。

该位置距离越南海岸210公里，与该钻井平台2015年6月和10月间所处的区域大致相同。

中海油旗下的中海油服(601808.SS)负责管理和出租“海洋石油981”钻井平台。

中海油服和中国石油天然气集团公司（CNPC）均没有接听路透寻求置评的电话。中国石油集团在2014年曾租用过该平台。

中国石油集团子公司中国石油天然气股份有限公司（PetroChina）(0857.HK)称，不知悉目前谁在租用该平台。（完）