越南称抗议中国“严重侵犯”其主权

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透河内2月19日 - 越南周五向中国和联合国秘书长潘基文提出正式抗议，称对中国看来在南海一争议岛屿部署地对空导弹系统“深表担忧”。
“这是对越南在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）主权的严重侵犯，威胁该地区的和平与稳定，以及航海和航空的安全与自由。”越南外交部发言人Le Hai Binh在声明中称。
发给路透的这份声明中称，越南已经向中国驻越南大使馆以及潘基文发出外交照会，抗议中国的行为。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。