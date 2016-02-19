越南称抗议中国“严重侵犯”其主权

路透河内2月19日 - 越南周五向中国和联合国秘书长潘基文提出正式抗议，称对中国看来在南海一争议岛屿部署地对空导弹系统“深表担忧”。

“这是对越南在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）主权的严重侵犯，威胁该地区的和平与稳定，以及航海和航空的安全与自由。”越南外交部发言人Le Hai Binh在声明中称。

发给路透的这份声明中称，越南已经向中国驻越南大使馆以及潘基文发出外交照会，抗议中国的行为。（完）