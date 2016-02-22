越南称抗议中国“严重侵犯”其主权

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内2月19日 - 越南周五向中国和联合国秘书长潘基文提出正式抗议，称对中国看来在南海一争议岛屿部署地对空导弹系统“深表担忧”。
“这是对越南在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）主权的严重侵犯，威胁该地区的和平与稳定，以及航海和航空的安全与自由。”越南外交部发言人Le Hai Binh在声明中称。
发给路透的这份声明中称，越南已经向中国驻越南大使馆以及潘基文发出外交照会，抗议中国的行为。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24