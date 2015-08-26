中国981钻井平台将继续在中越争议海域钻井作业

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日 - 中国海事局周二称，“海洋石油981”钻井平台将继续在三亚南部水域钻井作业。
该平台造价达60亿元，去年部署在越南海岸120海里之外被越南视为其专属经济区的海域，导致中越两国关系紧张。
中国去年称，该平台完全是在属于中国西沙群岛的海域内运作。
该平台去年7月撤离了中国的西沙海域，但今年6月回到了该海域进行油气勘探。
中国海事局网站刊登的航行警告称，2015年8月24日至10月20日，“海洋石油981”钻井平台在17-08.32N 110-00.48E处进行钻井作业。
中国官方媒体周一称，该平台已在其早前的部署位置打出了一口探井。
该平台的坐标在越南海岸以东约110海里，在中国三亚东南方向约72海里。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”