越南总理称菲越将联合对抗中国的海上行为

路透马尼拉/上海5月21日（记者 Manuel Mogato/John Ruwitch） - 越南总理阮晋勇周三称，越南和菲律宾决心对抗中国侵犯他们领海的行为，并呼吁全球谴责中国的行为。这是菲越两国罕见公开显示他们的团结，势必会激怒中国。

中国同越南、菲律宾及其他国家在南海问题上存在争议，并表示寻求通过与相关国家一对一的谈判来解决问题。

“（菲律宾）总统和我均对中国许多违反国际法的行为引发的极度危险局势深表担忧，”阮晋勇在对菲律宾进行为期两天访问期间与该国总统阿基诺三世会谈后发表声明称。

“特别是，中国在深入到越南大陆架和专属经济区的水域非法设置石油钻井平台并部署船只保护该钻井平台，这严重威胁到和平、稳定、海上安全及东海的航行自由。”

中国国有企业中海油在距越南海岸线240公里的水域设置石油钻井平台，引发越南国内上周爆发排华暴力事件。

“（越菲）双方决心对抗中国的违法行为，并呼吁各国和国际社会强烈谴责中国，要求中国立即停止其违法行为，”阮晋勇说。

中国国家主席习近平周三称，强化针对第三方的军事同盟不利于维护地区共同安全。此番言论似乎是对一些国家强化军事同盟以对抗中国发出的警告。

习近平还称，任何国家都不应该谋求垄断地区安全事务，侵害其他国家正当权益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。