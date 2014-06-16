中国驳斥越南 称不会向西沙中建南海域派遣军力

路透北京6月13日（记者 白宾） - 中国外交部边海司副司长易先良周五就中建南项目举行吹风会时称，中国不会向该海域派遣军力，并且指责越方试图强行提起国际诉讼。

5月初中国“海洋石油981”钻井平台在中越存在争议的水域作业后，中越两国向周边海域派出大量船只，其中包括海警船，在此期间发生过一系列冲撞事件。

越南指责称中国方面派出了六艘战舰，但易先良称中国从未派遣过军力。

易先良称：“我能很肯定地说，5月2日至今，甚至到钻油作业结束为止，中国从来没有，现在没有，将来也不会有派遣军力的打算。因为我们在那里所执行的，是正常、民间的商业活动。”

易先良否认中方多次拒绝越方提出的举行中越领导人通话、越方派特使访华、安排高级别会谈等一系列建议。

“我知道越方个别人可能在为寻求所谓另外一个途径解决问题创造某种条件。所谓另外一个途径，就是诉讼途径。”

“提起诉讼有一个前提，就是拒绝对话沟通或者是双边沟通手段已经穷尽，因此制造这种谣言或者歪曲事实。如果是为了提起诉讼的话，那我必须讲，这个算盘就更打错了。”（完）

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