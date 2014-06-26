菲总统支持日本军事政策 中方呼吁不要制造紧张对立

路透北京6月25日（记者 黄瑞黎/白宾） - 菲律宾总统阿基诺访问日本时对日本更强势的军事政策表示欢迎，中国方面周三对此作出回应，敦促有关国家拿出诚意，同中方相向而行，而不是人为制造紧张对立。

日本首相安倍晋三周二明确表示，希望早日与自民党执政联盟的合作伙伴就放松宪法限制达成协议。

阿基诺与安倍会面后表示，“如果日本政府有权帮助他国，才能有利于国家之间的友好关系。”

中国外交部发言人华春莹被问及相关问题时称：“我们认为，有关国家应该切实拿出诚意，同中方相向而行，而不是人为制造紧张对立，为地区局势增加新的复杂因素。”

华春莹还称：“希望有关国家之间的互动能够为维护地区和平与稳定注入一些正能量，发挥建设性作用，而不是相反。”

“由于历史原因，中方对日本在军事安全领域的政策动向保持高度关注，”华春莹说。

“中方希望日本理解和尊重周边邻国在安全方面的正当合理关切，坚持走和平道路。”（完）

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