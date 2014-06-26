菲总统支持日本军事政策 中方呼吁不要制造紧张对立

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月25日（记者 黄瑞黎/白宾） - 菲律宾总统阿基诺访问日本时对日本更强势的军事政策表示欢迎，中国方面周三对此作出回应，敦促有关国家拿出诚意，同中方相向而行，而不是人为制造紧张对立。
日本首相安倍晋三周二明确表示，希望早日与自民党执政联盟的合作伙伴就放松宪法限制达成协议。
阿基诺与安倍会面后表示，“如果日本政府有权帮助他国，才能有利于国家之间的友好关系。”
中国外交部发言人华春莹被问及相关问题时称：“我们认为，有关国家应该切实拿出诚意，同中方相向而行，而不是人为制造紧张对立，为地区局势增加新的复杂因素。”
华春莹还称：“希望有关国家之间的互动能够为维护地区和平与稳定注入一些正能量，发挥建设性作用，而不是相反。”
“由于历史原因，中方对日本在军事安全领域的政策动向保持高度关注，”华春莹说。
“中方希望日本理解和尊重周边邻国在安全方面的正当合理关切，坚持走和平道路。”（完）
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G