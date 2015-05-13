路透马尼拉/东京5月12日 - 日本加强与菲律宾和越南的海上合作，该国周二与菲律宾在南海举行首次联合海军演习。与此同时，日本海岸警卫队本周也与越南展开合作。

日本首相安倍晋三去年在一次演讲中承诺，将帮助东南亚国家维护该地区的航行和飞行自由。

菲律宾官员称，两艘日本驱逐舰和一艘菲律宾战舰参加了此次在马尼拉西部南海水域的演习，为海上意外相遇进行演练。

日本和菲律宾1月签署了旨在加强两国安全合作的协定。

从性质看，该演习不太可能引起中国担忧，因为菲律宾与美国曾进行过类似的演习。但日本海军船舰出现在南海，表明该国对南海的兴趣与日俱增。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上被问及相关问题时称，中方注意到有关报导并将予以密切关注。

华春莹称：“当前，南海局势总体稳定，希望有关国家尊重地区国家自行维护南海和平稳定的努力，不要到处渲染紧张，不要做损害地区国家安全互信、影响本地区和平稳定的事。”

与此同时，日本海岸警卫队称，其一艘舰艇本周多数时间在越南进行搜救演练。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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