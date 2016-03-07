日本潜艇将15年来首次访问菲律宾--消息人士

路透东京3月7日 - 熟悉情况的一名消息人士称，日本潜艇15年来将首访菲律宾。

这艘用于训练目的的潜艇将和随行的两艘驱逐舰4月抵达菲律宾。上述消息人士称，护航的这两艘驱逐舰稍后还将驶往越南金兰湾基地。

了解上述计划的人士周一称，“这发出了一个信息；对日本来说，展示自己的存在是重要的。” 因未被授权接受媒体采访，他要求匿名。

日本防卫省发言人拒绝就任何潜艇访问事宜发表评论，但表示海军通常会在3月和4月执行训练任务。

“但是我们仍处于计划阶段，因此无法提供细节，”他表示。

上述访问事宜由包括《日本产经新闻》在内的日本媒体于周日首次报导出来。

中国外交部发言人洪磊在周一记者会上回答相关问题时称，日本在二战中曾一度非法侵占中国南海诸岛，中方对日本试图军事上重返南海保持“高度警惕”。

他表示，“有关国家间的合作应有利于地区和平稳定，不应针对第三方，更不得损害他国主权和安全利益。”

菲律宾军方一名发言人称，军方尚未收到任何有关日本潜艇来访的正式通知，不过预计将有日方潜艇对苏比克湾海军基地进行访问。

“非正式地，我们知道一艘日本潜艇要在4月访问苏比克湾，”菲律宾军方发言人Restituto Padilla准将说道。（完）