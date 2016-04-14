美防长卡特宣称美国将加强在菲律宾的军事存在

路透马尼拉4月14日 （记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周四宣称，美国军队和军事装备将以定期轮驻的方式派到菲律宾，并称两国已开始在南中国海进行联合巡逻。

上述军事计划是为了让美国不增加在菲律宾的永久性军事存在，但可显示美菲正在加强安全合作。

卡特称，该地区各国对中国的活动表示关切，但美国加强军事存在不是为了挑起与中国的冲突。

“美国军队将经常性、定期性驻在这里，”卡特在马尼拉与菲律宾国防部长一同出席新闻发布会时表示。“我们在这里所做的事情是有数十年历史渊源的模式的一部分，是应盟国之邀而为。”

五角大楼称，美菲3月在南中国海进行首次联合巡逻，本月初进行了第二次，未来可能“定期”进行。

美国近期与日本在南中国海进行了这类联合巡逻，但这些联合巡逻仍然相对不寻常。

卡特没有具体说明联合巡逻是在南中国海的哪个地方进行的。

卡特称，美军一个飞机小分队以及美国太平洋空军的200名空军士兵将驻在克拉克空军基地，一直持续至本月底。

首批飞机小分队包括五架A-10C“雷霆二式”对地攻击机、三架HH-60G“铺路鹰”直升机以及一架MC-130H特种作战飞机。

此外，在本周美菲“肩并肩”联合军演结束后，至多75名美国军人，其中主要为海军陆战队士兵，将以“轮驻的方式”留在菲律宾。五角大楼称，这些部队将支持“该地区增多的行动”。（完）