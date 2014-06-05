中国称不接受、不参与菲律宾所提南海仲裁

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透马尼拉6月4日 - 中国回应关于中菲仲裁案仲裁庭提出中方回复菲律宾提交的南海争端案期限的报导，称中方的立场是不接受、不参与菲律宾提起的有关仲裁。
位于海牙的仲裁庭要求中国最迟12月15日就菲律宾提起的南海争端作出答辩。
该仲裁庭周二声明中称，该仲裁庭履行职责，给中国时间作出答辩，以确保各方都有充分机会陈词和陈述理由。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上被问及此事时说：“中方不接受、不参与菲律宾提起的有关仲裁的立场没有改变。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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