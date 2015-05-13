中国斥菲律宾侵占中国南沙岛礁的企图是“徒劳”的

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月12日 - 就菲律宾周二组织记者乘机前往中业岛一事，中国称菲律宾侵占中国南沙岛礁是“徒劳与非法”的。
中国外交部称“菲律宾一再违反国际法和《南海各方行为宣言》”。
“菲方侵占中国南沙岛礁的企图只能是徒劳的。中方再次敦促菲方切实尊重中国领土主权，遵守相关国际法和《宣言》精神，从非法侵占的中国南沙岛礁上撤走所有人员和设施，停止一切侵犯中国主权和权益、影响地区和平稳定的挑衅行动，”中国外交部发言人华春莹表示。“事实证明，菲律宾是真正规则破坏者和麻烦制造者。”
中国上月详述了南海填海造礁计划，称这些岛屿将提供海洋气象观测预报和搜救等可惠及其他国家的民事需求服务。
菲律宾军方官员和安全专家称，中国在南沙群岛的七个岛礁附近填海造地令由菲律宾控制的南海岛屿面临危险。
菲律宾武装部队总参谋长Gregorio Catapang对路透称，在菲律宾西海岸建造一个海军基地是菲律宾军方的首要任务，尽管资金瓶颈导致计划一直拖延。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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