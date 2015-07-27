菲律宾渔民拖走黄岩岛附近的中国浮标

路透马尼拉7月26日 - 菲律宾官员周日称，菲律宾渔民在有争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近发现了带有中国标志的多个浮标，并将浮标拖回马尼拉西北海岸。

2012年，在与菲律宾海岸警卫队船只对峙3个月后，中国控制了黄岩岛，并阻止菲律宾渔民靠近他们的这个传统渔场。

“是的，那儿有浮标，”马辛洛克镇镇长德西蕾·埃多拉（Desiree Edora）说道，该镇对斯卡伯勒浅滩有管辖权。

“我已经派出警长去调查浮标了，”她向路透表示。

九位菲律宾渔民周六称，他们发现了三个用以防止油层扩散的长条橙色溢油围栏漂浮在斯卡伯勒浅滩外约六英里的地方。这是渔民们首次在那里发现此类装置。

“浮标带有中国标志，”其中一位渔民向该地区的GMA电视广播公司说道。“浮标上显示了制造浮标的公司，甚至还有（制造企业的）电话。”

渔民们称他们将浮标拖回马辛洛克镇给镇上的官员们看，然后将它们交给海岸警卫队的一个分遣队。他们称不知道浮标为什么会在哪里出现，因那里没有任何漏油的迹象。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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