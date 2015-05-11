菲律宾称维护在南中国海的飞行权至关重要

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华5月8日 - 菲律宾总统阿基诺周五称，维护在南中国海的飞行权非常重要。中国此前曾多次警告菲律宾军机离开南中国海有主权争议的地区。

“维护在南中国海的航行与飞行自由符合我们的利益。南中国海不仅对东南亚，也对全世界其他国家至关重要，”正在访问加拿大的阿基诺在与加拿大总理哈珀举行的联合新闻发布会上说道。

菲律宾西部司令部司令Alexander Lopez上周四在参议院听证会上表示，中国曾至少六次警告菲律宾空军和海军飞机从南海有争议地区离开。

七国集团（G7）上月发布的声明反对大规模的填海造地，强调遵守国际法。阿基诺对此声明表示欢迎。

“我们欢迎国际社会渐增的共识，即必须运用一个基于规则的方法管控在我国以西海域的领土纠纷，”他说道。

日本和菲律宾的消息人士称，日本将参加菲日在南中国海的首个联合军事演习，演习将在斯卡伯勒浅滩（中国称“黄岩岛”）附近举行。

加拿大总理哈珀称，加拿大通常不会在海上领土纠纷问题上持某种立场。

“但我要说的是：在这个问题上不应该采取带有挑衅性的、单方面的行动，且有关各方均应承担国际责任并遵守有关此问题的任何国际裁决，”他说道。(完)