菲律宾与美日分别举行海上演习 中国官媒谴责日本搅局南海问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透菲律宾普林塞萨港市6月22日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾本周将分别与美国和日本举行海上军演，演习地点在与中国存在主权争议的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）附近。

在中国加强对南中国海主权主张之际，菲律宾今年不但加强了与美国的安全合作，而且还与日本和越南联手。

一名菲律宾军官称，还没有菲律宾、美国及日本在巴拉望岛共同举行海上军演的计划，不过演习可能存在交叉部分，因马尼拉当局的海军资源有限。巴拉望岛距离斯普拉特利群岛160公里。

“在一些时点，这三支力量可能出现在同一活动中，因为我们只有两艘舰艇和有限的飞机参加这些演习，”这名不愿具名的官员称。

周日晚些时候，记者在巴拉望首府普林塞萨港市一军事机场看到有两架P3C猎户座海上侦察机，分别归属美国和日本。

菲律宾官员们表示，与美国进行的为期两周的演习开始于上周稍晚些时候，与日本进行的为其两天的演习则将于周二开始。菲美和菲日演习都将于菲律宾水域举行，而非存在争议的南中国海水域。

中国新华社谴责日本的“干涉”行为。

“日本在南海蹚浑水，是想转移国际社会的注意力，规避其对二战罪行缺乏道歉的关注，”新华社在一篇英文评论文章中称。

日本对南中国海并无主权声索，但是担心若中国控制了南中国海航线，日本途经这里的海上贸易通道可能受影响。