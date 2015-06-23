菲律宾与美日分别举行海上演习 中国官媒谴责日本搅局南海问题

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾普林塞萨港市6月22日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾本周将分别与美国和日本举行海上军演，演习地点在与中国存在主权争议的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）附近。
在中国加强对南中国海主权主张之际，菲律宾今年不但加强了与美国的安全合作，而且还与日本和越南联手。
一名菲律宾军官称，还没有菲律宾、美国及日本在巴拉望岛共同举行海上军演的计划，不过演习可能存在交叉部分，因马尼拉当局的海军资源有限。巴拉望岛距离斯普拉特利群岛160公里。
“在一些时点，这三支力量可能出现在同一活动中，因为我们只有两艘舰艇和有限的飞机参加这些演习，”这名不愿具名的官员称。
周日晚些时候，记者在巴拉望首府普林塞萨港市一军事机场看到有两架P3C猎户座海上侦察机，分别归属美国和日本。
菲律宾官员们表示，与美国进行的为期两周的演习开始于上周稍晚些时候，与日本进行的为其两天的演习则将于周二开始。菲美和菲日演习都将于菲律宾水域举行，而非存在争议的南中国海水域。
中国新华社谴责日本的“干涉”行为。
“日本在南海蹚浑水，是想转移国际社会的注意力，规避其对二战罪行缺乏道歉的关注，”新华社在一篇英文评论文章中称。
日本对南中国海并无主权声索，但是担心若中国控制了南中国海航线，日本途经这里的海上贸易通道可能受影响。
日本当局今年已经加强了与东南亚国家的安全合作。（完）
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%