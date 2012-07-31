菲律宾周二招标南海三个油气区块

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透马尼拉7月31日电---菲律宾周二将对南海三个油气区块的油气开发进行招标，其中两块处於与中国存在主权争议的区域。
菲律宾能源部高官Jose Layug告诉路透：“我们进行招标的这些区块，都在菲律宾的200海里专属经济区范围内。”
“因此，菲律宾在该区域内行使开发资源的排他性主权和权利。这些权利勿庸置疑，不存在争议。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透伦敦2月17日 - 美国食品公司卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)意外提出以1,430亿美元收购联合利华，以打造一家全球性的消费品巨头，不过该提议周五被联合利华断然拒绝。
路透纽约2月17日 - 据知情人士透露，日本软银集团准备将Sprint Corp的控股权让与德国电讯旗下的T-Mobile US Inc，以达成这两家美国无线运营商的合并。