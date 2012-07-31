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国际财经 | 2012年 7月 31日 星期二 11:02 BJT

菲律宾周二招标南海三个油气区块

路透马尼拉7月31日电---菲律宾周二将对南海三个油气区块的油气开发进行招标，其中两块处於与中国存在主权争议的区域。

菲律宾能源部高官Jose Layug告诉路透：“我们进行招标的这些区块，都在菲律宾的200海里专属经济区范围内。”

“因此，菲律宾在该区域内行使开发资源的排他性主权和权利。这些权利勿庸置疑，不存在争议。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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